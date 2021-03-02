Обокравшие 28 пенсионеров «коммунальные сотрудники» пойдут под суд в Нижнем Тагиле

Трое обвиняемых пойдут под суд в Нижнем Тагиле за кражу на сумму свыше 2,5 миллионов рублей у 28 пенсионеров.

Перед судом Ленинского района предстанут три члена группировки, которые с 2019 по 2020 год обокрали 28 пожилых тагильчан. Мужчина и женщина представлялись сотрудниками коммунальных служб и отвлекали пенсионеров, а в это время иные члены группы незаконно проникали в жилище и похищали деньги и драгоценности, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области. Общий ущерб, причиненный злоумышленниками, оценивается в 2,5 миллиона рублей. Информацию о пожилых гражданах они брали из базы данных работавшего монтажником по установке очистных фильтров для воды члена банды. В зависимости от роли, трио обвиняется по частям 3, 4 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой). Напомним, 4 февраля в Екатеринбурге рецидивист попытался ограбить пенсионера в отделении банка, но у него не получилось выхватить имущество и он скрылся. Его личность установили и задержали. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом из-за участие в краже и грабеже. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ (Покушение на грабеж). В Екатеринбурге рецидивист попытался ограбить пенсионера в отделении банка и попался

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