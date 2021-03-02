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Погибла мать двоих детей в ДТП на трассе Екатеринбург-Алапаевск

Женщина погибла в ДТП на трассе Екатеринбург-Алапаевск. Глава семейства вышел на обгон и устроил лобовое столкновение. У погибшей остались двое детей.

Трагедия случилась 1 марта на 25 километре трассы Екатеринбург-Алапаевск. Семья с двумя несовершеннолетними направлялась в больницу Екатеринбурга на обследование. В какой-то момент находившийся за рулем Renault Fluence глава семейства, 1980 года рождения, решил обогнать ехавшее впереди транспортное средство и выехал, но полосу встречного движения. Автомобиль занесло и произошло столкновение с Nissan Almera, ехавшего во встречном направлении, и с автомобилем «Нива», следовавшем в попутном направлении, пишет «КП-Екатеринбург».

Из-за состояния шока и полученных травм водитель «Рено» не смог объяснить, из-за чего произошел занос. Его госпитализировали в ЦГБ Березовского. У мужчины медики определили сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб плеча.

В результате ДТП скончалась находившаяся на пассажирском сидении Renault 37-летняя женщина. Двое детей, перевозимых на заднем сидении, были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Пострадал 30-летний водитель Nissan. У него диагностирован перелом голени и ушиб плеча. Он тоже был госпитализирован в ЦГБ Березовского.

Инспекторы дорожного надзора не нашли на месте происшествия неудовлетворительных условий дорожного покрытия. Причину ДТП буду выяснять специалисты.

Напомним, 25 февраля сообщалось о пожилом мужчине, который выехал на «встречку» на трассе Екатеринбург — Тюмень на автомобиле Skoda. Там произошло столкновение с Renault. В результате погиб водитель «Шкоды» и его 74-летняя пассажирка.

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