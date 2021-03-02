Погибла мать двоих детей в ДТП на трассе Екатеринбург-Алапаевск

Трагедия случилась 1 марта на 25 километре трассы Екатеринбург-Алапаевск. Семья с двумя несовершеннолетними направлялась в больницу Екатеринбурга на обследование. В какой-то момент находившийся за рулем Renault Fluence глава семейства, 1980 года рождения, решил обогнать ехавшее впереди транспортное средство и выехал, но полосу встречного движения. Автомобиль занесло и произошло столкновение с Nissan Almera, ехавшего во встречном направлении, и с автомобилем «Нива», следовавшем в попутном направлении, пишет «КП-Екатеринбург».