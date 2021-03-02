«Двое машинистов были пьяные»: столкновение электровозов произошло в Асбесте

Происшествие случилось на станции «Звезда». Оба состава занимались вывозом руды из карьера, но в момент столкновения были без груза. Один из них стоял в тупике.
Оба были пьяные, этот факт установила бригада «скорой». Электровозы получили такие повреждения, что восстановлению не подлежат, написала депутат Наталья Крылова на своей странице «Вконтакте».
Депутат подчеркнула, что накануне об одном из управлявших электровозом была написана статья в местных средствах массовой информации. В ней говорилось, что один из мужчин — лучший машинист.
Напомним, 26 февраля сообщалось о машинисте грузового состава, который насмерть сбил 69-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия. СКР занимается выяснением обстоятельств произошедшего.