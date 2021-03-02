«Двое машинистов были пьяные»: столкновение электровозов произошло в Асбесте

«Двое машинистов были пьяные»: столкновение электровозов произошло в Асбесте

Сегодня, 07:39ПроисшествияФото: Наталья Крылова «Вконтакте»

В Свердловской области два пьяных машиниста устроили столкновение электровозов

Двое машинистов устроили столкновение электровозов в Асбесте. Предполагается, что оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествие случилось на станции «Звезда». Оба состава занимались вывозом руды из карьера, но в момент столкновения были без груза. Один из них стоял в тупике.

Фото:Наталья Крылова «Вконтакте»

Оба были пьяные, этот факт установила бригада «скорой». Электровозы получили такие повреждения, что восстановлению не подлежат, написала депутат Наталья Крылова на своей странице «Вконтакте».

Депутат подчеркнула, что накануне об одном из управлявших электровозом была написана статья в местных средствах массовой информации. В ней говорилось, что один из мужчин — лучший машинист.

Фото:Наталья Крылова «Вконтакте»

Напомним, 26 февраля сообщалось о машинисте грузового состава, который насмерть сбил 69-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия. СКР занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

Материалы по теме:
Свердловская областьстолкновениеАсбестпоездлокомотив
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы