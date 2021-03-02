«Понизился сахар в крови»: екатеринбуржец потерял сознание за рулем и устроил ДТП

«Понизился сахар в крови»: екатеринбуржец потерял сознание за рулем и устроил ДТП

Сегодня, 11:20ПроисшествияФото: Е1
Водитель потерял сознание за рулем и устроил массовое ДТП в Екатеринбурге.

1 марта вечером на улице Свердлова 34-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport двигался со стороны железнодорожного вокзала в сторону центра города.

Мужчине стало плохо, он потерял сознание и выехал на встречную полосу движения. Там он врезался в Daewoo Nexia, а затем в припаркованный Nissan.

У него сахар понизился в крови, он сознание потерял, рассказал Е1 очевидец.

По его словам, прибывшие медики скорой осмотрели его, мужчина от госпитализации отказался.

Также в ДТП пострадал водитель Daewoo Nexia, он госпитализирован в больницу с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

Напомним, устроивший под Кировградом смертельное ДТП после свадьбы водитель получил девять лет колонии. На момент аварии он был пьян, погибли 15-летняя девушка и 18-летний юноша.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
пострадавшиемассовое дтпЕкатеринбургобморок
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы