«Понизился сахар в крови»: екатеринбуржец потерял сознание за рулем и устроил ДТП

1 марта вечером на улице Свердлова 34-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport двигался со стороны железнодорожного вокзала в сторону центра города.
Мужчине стало плохо, он потерял сознание и выехал на встречную полосу движения. Там он врезался в Daewoo Nexia, а затем в припаркованный Nissan.
У него сахар понизился в крови, он сознание потерял, рассказал Е1 очевидец.
По его словам, прибывшие медики скорой осмотрели его, мужчина от госпитализации отказался.
Также в ДТП пострадал водитель Daewoo Nexia, он госпитализирован в больницу с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.
Напомним, устроивший под Кировградом смертельное ДТП после свадьбы водитель получил девять лет колонии. На момент аварии он был пьян, погибли 15-летняя девушка и 18-летний юноша.