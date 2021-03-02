Пытки утюгом и зажигалкой: в Екатеринбурге судят банду «в стиле 90-х»

Банду из восьми человек судят в Екатеринбурге за пытки, избиения и грабёж. Запуганные потерпевшие долгое время не обращались в правоохранительные органы.

В Свердловском областном суде 2 марта рассматривалось дело о грабеже торговцев 4-й овощебазы. Заключенными под стражу оказались братья Хамзаев и Умиров, Мутагиров, Рамазанов, а также их подельница Кристина Васильева. По данным издания Е1, банда промышляла жестокими избиениями. А также применяла такие методы воздействия как закрытие в багажнике, горячий утюг, пакет на голову. У жертв отбирали ключи от квартир, которые они также грабили. Чтобы исключить обращение пострадавших в правоохранительные органы, банда совершала насильственные действия сексуального характера. Все это записывалось на видео. Далее следовали угрозы испортить репутацию. В ход для запугивания шли пистолеты и ножи. Сначала преступная схема действовала. Запуганные люди не обращались в органы правопорядка. В результате когда один из пострадавших лишился нескольких миллионов, он обратился с заявлением в полицию. В ходе следствия выяснилось, что это не единственный случай преступления банды. Остальные потерпевшие из-за карантина не смогли приехать в Россию, но их показания огласили в суде. Банда также грабила мигрантов и других городах РФ. Дела троих обвиняемых были вынесены в отдельные производства и рассматривались в особом порядке, так как они заключили сделку со следствием.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter