Пытки утюгом и зажигалкой: в Екатеринбурге судят банду «в стиле 90-х»

Пытки утюгом и зажигалкой: в Екатеринбурге судят банду «в стиле 90-х»

Сегодня, 20:33ПроисшествияФото: pixabay.com
Банду из восьми человек судят в Екатеринбурге за пытки, избиения и грабёж. Запуганные потерпевшие долгое время не обращались в правоохранительные органы.

В Свердловском областном суде 2 марта рассматривалось дело о грабеже торговцев 4-й овощебазы. Заключенными под стражу оказались братья Хамзаев и Умиров, Мутагиров, Рамазанов, а также их подельница Кристина Васильева.

По данным издания Е1, банда промышляла жестокими избиениями. А также применяла такие методы воздействия как закрытие в багажнике, горячий утюг, пакет на голову.

У жертв отбирали ключи от квартир, которые они также грабили. Чтобы исключить обращение пострадавших в правоохранительные органы, банда совершала насильственные действия сексуального характера. Все это записывалось на видео. Далее следовали угрозы испортить репутацию. В ход для запугивания шли пистолеты и ножи.

Сначала преступная схема действовала. Запуганные люди не обращались в органы правопорядка. В результате когда один из пострадавших лишился нескольких миллионов, он обратился с заявлением в полицию. В ходе следствия выяснилось, что это не единственный случай преступления банды.

Остальные потерпевшие из-за карантина не смогли приехать в Россию, но их показания огласили в суде. Банда также грабила мигрантов и других городах РФ.

Дела троих обвиняемых были вынесены в отдельные производства и рассматривались в особом порядке, так как они заключили сделку со следствием.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
насилиепреступлениебандаугрозытюремный срок
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы