Скончался бывший руководитель лицея Дягилева в Екатеринбурге Георгий Письмак

Скончался бывший руководитель лицея Дягилева в Екатеринбурге Георгий Письмак

Сегодня, 16:28ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Умер Георгий Письмак, который 30 лет возглавлял лицей имения Дягилева в столице Урала.

Трагедия случилась 2 марта. Директор лицея умер на 67 году жизни. Он руководил образовательным учреждением в течение 30 лет.

Фото:Георгий Письмак на Facebook

Я училась до 2000 года в лицее. Лично знала Георгия Александровича, но давно не общалась с ним. Он умер спустя 40 дней со смерти Кадочникова, передает E1 слова одной из учениц учреждения.

Георгий Письмак родился 19 мая 1954 года в Невьянске. Закончил Нижнетагильский государственный пединститут. Участвовал в десятках выставок по всей России в качестве художника. Более 20 раз его произведения выставлялись на заграничных выставках. Имеет звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Почетный гражданин Невьянского городского округа», «Почетный гражданин г. Сан-Хосе, Калифорнии», «Гражданин Мира», кавалер орденов Дягилева «За пользу русской культуре» первой и второй степеней.

Напомним, еще один руководитель лицея Дягелева Андрей Кадочников умер 26 января. Он работал в должности директора с 2016 года. Кадочников награжден званием «Почетный работник общего образования РФ», дипломом первой степени «Элита российского образования», грамотами и благодарственными письмами.

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