«Увидел оперативников и съел наркотики»: командир взвода ДПС задержан в Екатеринбурге

По подозрению в хранении наркотиков задержан капитан ГИБДД из Екатеринбурга. Предполагается, что он съел запрещенные вещества, когда увидел оперативников.

Сотрудники управления собственной безопасности задержали капитана ГИБДД, командира восьмой роты полка ДПС по подозрению в хранении наркотиков. По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, на месте происшествия было обнаружено свыше 0,2 грамма мефедрона. Инсайдер пояснил, что эти запрещенные вещества принадлежали родственнику инспектора. Это была не его доза. Свою он съел, когда увидел оперативников, передает Ура.ру слова инсайдера, знакомого с деталями операции. 40-летнего капитана подозревают в хранении наркотических средств. Он был отстранен от несения службы. По информации источника, в момент задержание он исполнял обязанности старшего по роте и находился на дежурстве. По итогам проверки он будет исключен из рядов МВД за проступок, который порочит достоинство ОВД, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, 2 марта сообщалось о задержании мужчины в электричке Серов — Нижний Тагил, который вел себя подозрительно. При личном досмотре у него нашли 14 пакетиков с наркотиками и он попытался их съесть, но не успел. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. На Урале рецидивист попался полиции и не успел съесть 14 пакетиков с наркотиками

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