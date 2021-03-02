В Нижнем Тагиле лже-коммунальщикам грозит до 10 лет тюрьмы за обман пенсионеров

За кражу у пожилых людей на сумму более 2,5 миллионов рублей трое обвиняемых предстанут перед судом в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Члены группировки в период с 2019 по 2020 год обокрали 28 пенсионеров. В ходе расследования было установлено, что организатором группировки стал судимый мужчина, который ранее работал в одной из компаний по установке водоочистительных систем. Мужчина получил данные клиентской базы компании и решил использовать их в своих целях. Злоумышленники действовали по следующей схеме: мужчина и женщина представлялись сотрудниками коммунальных служб и отвлекали пожилых тагильчан. В это время иные члены группы незаконно проникали в жилище и похищали деньги и драгоценности. Участники трио были уверены, что пострадавшие не станут обращаться за помощью, поскольку являются доверчивыми людьми преклонного возраста, рассказала старший следователь по особо важным делам СЧ СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник юстиции Татьяна Лавелина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов нашли черную сумку, в которой находилось все, что необходимо для совершения преступлений: два газоанализатора, медицинские маски, перчатки, газовый разводной ключ, отвертки, спецодежда, печать и папка с квитанциями и заявлениями граждан на перерасчет. В результате ущерб, который причинила группировка, оценивается в 2,5 миллиона рублей. Теперь участники обвиняются по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой). Им грозит до десяти лет лишения свободы. Напомним, в январе в Екатеринбурге суд вынес приговор цыганке, которая представилась сотрудницей ПФР и ограбила пенсионера. В Екатеринбурге цыганка притворилась сотрудницей ПФР и ограбила дедушку

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