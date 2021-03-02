В офисе «Мотива» в Екатеринбурге прошли обыски по делу о неуплате налогов

В офисе компании «Мотив» в Екатеринбурге были проведены следственные действия. Также обыски проводились по месту жительства ее сотрудников.

Обыски проводились 1 марта в офисе, расположенном на улице Мамина-Сибиряка, 85 и по местам жительства сотрудников. Причиной стало возбуждение уголовного дела по ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в отношении генерального директора компании Алексея Артемасова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Он добавил, что Артемасов является основным фигурантом. Согласно данным СПАРК, по адресу, где проводились обыски в Екатеринбурге зарегистрирован головной офис. Оператор «Мотив» работает в четырех регионах России — Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Свердловской и Курганской областях. Компания находится на пятом месте по числу абонентов.

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