В офисе «Мотива» в Екатеринбурге прошли обыски по делу о неуплате налогов

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Обыски проводились 1 марта в офисе, расположенном на улице Мамина-Сибиряка, 85 и по местам жительства сотрудников. Причиной стало возбуждение уголовного дела по ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в отношении генерального директора компании Алексея Артемасова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Он добавил, что Артемасов является основным фигурантом.
Согласно данным СПАРК, по адресу, где проводились обыски в Екатеринбурге зарегистрирован головной офис.
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