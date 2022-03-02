Автобус с детской хоккейной командой перевернулся на трассе под Нижним Тагилом

Автобус с детской хоккейной командой перевернулся на трассе под Нижним Тагилом
Автобус с детской хоккейной командой перевернулся на трассе под Нижним Тагилом
3 марта, 01:09ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
На скорости 85 км/ч микроавтобус с 17 детьми и двумя взрослыми-сопровождающими вылетел в кювет. Детская команда хоккеистов ехала с соревнований из Каменска-Уральского в Кушву. Водитель отвлекся от дороги, наехал на ограждение и иномарка оказалась на боку с сугробе на обочине. Пострадал 14-летний мальчик.

В районе половины 9 вечера 2 марта автобус IVECO выехал на полосу встречного движения, врезался в ограждение и опрокинулся в кювет. Водитель отвлекся от дороги.

В результате ДТП травмы получил 14-летний мальчик, ​пассажир автобуса. С ушибами поясничного отдела позвоночника ребенок доставлен в​ Центральную городскую больницу № 2 Нижнего Тагила,сообщили TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

В момент дорожной аварии подросток был пристегнут поясным ремнем безопасности, отмечают в инспекции.

На данный момент проверка показала, что водитель с 30-летним стажем имел все необходимые документы для осуществления перевозки детей, был трезв. В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, пристегиваться ремнями безопасности и быть внимательными за рулем.

Фото:ГИБДД

Сюжеты:
КушваКаменск-УральскийНижний Тагил
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