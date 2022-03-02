iPhone 11 пропал из машины скорой помощи во время вызова в Нижнем Тагиле

У фельдшера скорой помощи на выезде украли iPhone 11. Произошло это в период с 10.00 до 10.30, когда бригада обслуживала очередной вызов в доме № 26а по проспекту Вагоностроителей. Водитель припарковал машину у магазина цветов, и ненадолго отлучился, чтобы помочь медикам.
Как рассказал TagilCity.ru коллега пострадавшей, пациент оказался «тяжелым». Его следовало перенести на носилках из квартиры на улицу, уложить в карету и доставить в стационар. Вот женщины и попросили помочь мужчину. «Скорая» была без присмотра. Оставшийся в машине iPhone пропал.
Хозяйка гаджета уже написала заявление в полицию.