Оскорбление двух полицейских обернулось для тагильчанки уголовным делом

Оскорбление двух полицейских обернулось для тагильчанки уголовным делом
Оскорбление двух полицейских обернулось для тагильчанки уголовным делом
Сегодня, 13:27ПроисшествияФото: 1MI

Свердловчанке грозит год исправительных работ за оскорбление полицейских

Жительница пригорода Нижнего Тагила оскорбила двух полицейских. Из-за этого в отношении 58-летней женщины возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел 29 ноября прошлого года. В селе Малая Лая под Нижнем Тагилом проводилось профилактическое мероприятие. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних городского отдела МВД совершали обход и беседовали с родителями учащихся школы №24.

По дороге к одному из домов полицейские встретили трех нетрезвых местных жителей. Правоохранители сделали им замечание, но это не понравилось пьяной женщине. Она громко и нецензурно выругалась.

В отношении сельчанки возбуждено уголовное дело. Она осознала свою вину и раскаялась. По закону ей грозит штраф или исправительные работы на срок до 1 года, сообщили в прокуратуре Пригородного района.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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