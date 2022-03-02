Оскорбление двух полицейских обернулось для тагильчанки уголовным делом

Инцидент произошел 29 ноября прошлого года. В селе Малая Лая под Нижнем Тагилом проводилось профилактическое мероприятие. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних городского отдела МВД совершали обход и беседовали с родителями учащихся школы №24.
По дороге к одному из домов полицейские встретили трех нетрезвых местных жителей. Правоохранители сделали им замечание, но это не понравилось пьяной женщине. Она громко и нецензурно выругалась.
В отношении сельчанки возбуждено уголовное дело. Она осознала свою вину и раскаялась. По закону ей грозит штраф или исправительные работы на срок до 1 года, сообщили в прокуратуре Пригородного района.