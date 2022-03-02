Полицейский избил на кладбище нового парня бывшей подруги в Первоуральске

28-летний старший сержант полиции решил заступиться за бывшую подругу. В июле 2021 года он похитил 25-летнего кладовщика спортивного магазина, запихав его в машину и вывезя на кладбище.
По словам потерпевшего, он около часа провисел прикованным наручниками к забору. При этом вымогатель требовал от него переписать на девушку автомобиль. Он отметил, что Lada стоит не больше 100 тысяч рублей.
Пострадавший написал заявление в полицию, похититель во всем признался и был уволен из правоохранительных органов. В МВД проводится служебная проверка, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, пишет «КП — Екатеринбург».
Напомним, четверо членов банды, которые похитили и забили до смерти арбитражного управляющего Владимира Яшина в Свердловской области получили каждый от 12 до лет лишения свободы.