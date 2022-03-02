Школьник упал с пристроя на улице Бобкова в Нижнем Тагиле

Школьник упал с пристроя на улице Бобкова. Он получил травмы и был доставлен в Екатеринбург вертолетом. Об этом TagilCity.ru рассказал источник знакомый с ситуацией.

Ребёнка прооперировали нейрохирурги. Совместно с Территориальным центром медицины катастроф медицинская помощь была оказана в полном объёме. Далее пациент был отправлен в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга. Делается всё необходимое для спасения ребёнка, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больницы. В полиции по данному факту уже начата проверка, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Установлено, что 9-летний мальчик отправился на прогулку. В какой-то момент он залез на одноэтажный пристрой и, не удержавшись, упал. С тяжелыми травмами мальчик доставлен в больницу Екатеринбурга. Отмечается, что воспитывался он в благополучной семье.

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