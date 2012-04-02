Начинающий водитель на «Опеле» не уступила дорогу ВАЗу

Водитель автомобиля «Опель», женщина 1970 года рождения, у дома № 69 поул. К. Маркса допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21104 подуправлением водителя 1969 года рождения. Стаж водителя «Опеля» - 2месяца, отметили в отделении пропаганды ГИБДД.

Оба водителя получили ушибы, им оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, ДТП произошло по причине нарушения п. 8.3ПДД: начинающий водитель при выезде с прилегающей территории не уступиладорогу автомобилю, двигавшемуся по главной дороге.

Похожее ДТП произошло 30 марта. В 20.35 водитель автомобиля ВАЗ-21093, женщина 1988 года рождения с водительским стажем 8 месяцев, двигаясь по второстепенной дороге со стороны санатория «Руш» в сторону п. Старатель, на пересечении с южным подъездом к г. Н. Тагил (12 км автодороги) допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21100 под управлением водителя 1992 года рождения, двигавшимся по главной дороге.

Водитель ВАЗа получила сотрясение головного мозга и другие травмы, после оказания медицинской помощи в травмпункте ЦГБ № 3 отпущена домой.