В Тюмени упал самолет. Подтверждена гибель 11 человек
Пассажирский самолет ATR-72 с 41 человеком на борту упал в понедельник утром в 30 километрах от тюменского аэропорта «Рощино»: девять человек выжили, подтверждена гибель 11 человек.
Об этом сообщил оперативный штаб МЧС для РИА Новоости.
В 05.50 мск при взлете в аэропорту «Рощино» по неустановленной причине упал самолет ATR-72, выполнявший рейс Тюмень-Сургут. По предварительным данным, есть жертвы рассказал собеседник агентства РИА Новости в силовых структурах.
«Борт вылетал из аэропорта Рощино под Тюменью в Сургут. На его борту, по предварительным данным, было 39 человек и два члена экипажа», - дополняет начальник управления информации МЧС России Ирина Андрианова для «Интерфакса».
Однако в тюменском ГУ МЧС агентству сообщили, что на борту самолета было 4 члена экипажа, а также о том, что «на место крушения направлены все силы Главного управления МЧС России по Тюменской области по 4 номеру вызова».
О падении сообщили очевидцы. ATR-72 - ближнемагистральный турбовинтовой самолет. Самолет предназначен для перевозки до 74 пассажиров и управляется двумя пилотами. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту катастрофы.
Фото: ИТАР-ТАСС