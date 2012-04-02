В Тюмени упал самолет. Подтверждена гибель 11 человек

Об этом сообщил оперативный штаб МЧС для РИА Новоости.

В 05.50 мск при взлете в аэропорту «Рощино» по неустановленной причине упал самолет ATR-72, выполнявший рейс Тюмень-Сургут. По предварительным данным, есть жертвы рассказал собеседник агентства РИА Новости в силовых структурах.

«Борт вылетал из аэропорта Рощино под Тюменью в Сургут. На его борту, по предварительным данным, было 39 человек и два члена экипажа», - дополняет начальник управления информации МЧС России Ирина Андрианова для «Интерфакса».

Однако в тюменском ГУ МЧС агентству сообщили, что на борту самолета было 4 члена экипажа, а также о том, что «на место крушения направлены все силы Главного управления МЧС России по Тюменской области по 4 номеру вызова».