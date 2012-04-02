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В Тюмени упал самолет. Подтверждена гибель 11 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Тюмени упал самолет. Подтверждена гибель 11 человек

2 апреля 2012, 11:55ПроисшествияВалерия Лошкарева
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