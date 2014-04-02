Последствия коварной погоды: под Нижним Тагилом иномарку выбросило в кювет (ФОТО, ВИДЕО)

К счастью, женщина-водитель за рулем Daewoo Matiz не пострадала, какое-то время она находилась в небольшом шоке. А спасатели Центра защиты населения тем временем оказывали необходимую психологическую помощь, сопроводив девушку из машины к специалистам Скорой помощи. Кроме того, предотвратили возможное возгорание автомобиля, сообщают на сайте Центра защиты населения.

Потерпевшая рассказала, что она просто хотела объехать яму, но машину резко потащило в кювет, чего она, конечно, не ожидала. Погодные условия выдались не совсем благоприятными, это и сыграло злую шутку на трассе.

Фото предоставлены Центром защиты населения Нижнего Тагила

Спасатели Нижнего Тагила просят жителей быть аккуратными на городских и загородных дорогах.

Видеозапись предоставлена Центром защиты населения Нижнего Тагила

Как выяснилось, погода любит пошутить, и даже посреди лета можно ожидать снегопада. Именно поэтому стоит вспомнить хорошую поговорку «Готовь сани летом» и изучить ассортимент супершубок из кролика и лисы. Тем более, что в жаркое время года зимняя одежда стоит намного дешевле, так что есть все шансы сэкономить на красивом и полезном предмете зимней одежды.