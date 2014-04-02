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Последствия коварной погоды: под Нижним Тагилом иномарку выбросило в кювет (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Последствия коварной погоды: под Нижним Тагилом иномарку выбросило в кювет (ФОТО, ВИДЕО)

2 апреля 2014, 12:35Происшествия
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