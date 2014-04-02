Последствия коварной погоды: под Нижним Тагилом иномарку выбросило в кювет (ФОТО, ВИДЕО)
31 марта – день, который принес нашему региону обильные осадки. Трудности и дискомфорт испытали не только пешеходы, но и водители Нижнего Тагила. Так, в Центре защиты населения сообщают о дорожно-транспортном происшествии на Серовском тракте, которое произошло в минувший понедельник.
К счастью, женщина-водитель за рулем Daewoo Matiz не пострадала, какое-то время она находилась в небольшом шоке. А спасатели Центра защиты населения тем временем оказывали необходимую психологическую помощь, сопроводив девушку из машины к специалистам Скорой помощи. Кроме того, предотвратили возможное возгорание автомобиля, сообщают на сайте Центра защиты населения.
Потерпевшая рассказала, что она просто хотела объехать яму, но машину резко потащило в кювет, чего она, конечно, не ожидала. Погодные условия выдались не совсем благоприятными, это и сыграло злую шутку на трассе.
Фото предоставлены Центром защиты населения Нижнего Тагила
Спасатели Нижнего Тагила просят жителей быть аккуратными на городских и загородных дорогах.
Видеозапись предоставлена Центром защиты населения Нижнего Тагила
Как выяснилось, погода любит пошутить, и даже посреди лета можно ожидать снегопада. Именно поэтому стоит вспомнить хорошую поговорку «Готовь сани летом» и изучить ассортимент супершубок из кролика и лисы. Тем более, что в жаркое время года зимняя одежда стоит намного дешевле, так что есть все шансы сэкономить на красивом и полезном предмете зимней одежды.
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