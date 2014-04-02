В Нижнем Тагиле 7-летний мальчик попал под трамвай (ФОТО)

Прибывшие на место ДТП врачи после оказания первой медицинской помощи госпитализировали мальчика в 1 городскую больницу с открытым переломом бедра.

Как впоследствии установили сотрудники ГИБДД, пострадавший ребенок Михаил, 2006 года рождения, вместе со своим одноклассником Виктором, учащимся 1 класса средней школы № 13, возвращались домой после посещения спортивной секции по самбо. Школьники посетили первое занятие после записи на тренировку.

Пройти к дому было ближе через трамвайные пути, поэтому ребята следовали по трамвайному полотну. При этом трамваи в поселке Северный ходят редко. Мальчики услышали приближающийся вагон, после чего Михаил ушел с трамвайного полотна вправо, а Виктор влево. Как Михаил попал под трамвай, Виктор не видел, но, предположительно, он зацепился за вагон одеждой, так как находился близко к трамваю. Миша на момент ДТП был одет в синюю курточку, вязаную шапочку с синими и белыми полосами, черные школьные брюки, за спиной школьный портфель синего цвета.

По словам вагоновожатой, на её пути показались два мальчика. Дети стояли посередине трамвайного пути и держались за руки, смотрели на приближение трамвая. Увидев детей, она снизила скорость до 5–10 км/час и продолжала движение. Когда между детьми и вагоном оставалось около 10 метров, ребята вдруг разбежались в разные стороны, девушка не стала останавливаться и с такой же скоростью проехала мимо детей, наблюдая за ними в зеркала заднего вида. Однако в поле зрения зеркал ребята не попали. Девушка подумала, что дети разбежались. Не набирая скорости, она доехала до остановки.

Фотографии предоставлены Отделение пропаганды ГИБДД

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что работает на УВЗ и всегда, в период с 07:30 до 16:00, их от дома до работы возит рейсовый автобус и обратно, после чего женщина направляется домой. Сын обычно в это время уже дома. Бабушка прикована к постели из-за тяжелой болезни. Встречать ребенка нет возможности, но она периодически говорила с сыном, чтобы тот вел себя на улице правильно, и после школы сразу направлялся домой. О том, что её сын со своим товарищем пойдет записываться в спортивную секцию, женщина не знала. Мальчик проживает в неполной семье – отец несколько лет назад умер.

Вина в происшествии будет установлена в ходе дознания, однако хотелось бы отметить, что дети на дороге являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, и водители должны принимать все меры, вплоть до полной остановки транспортного средства, чтобы избежать наезда на ребенка.