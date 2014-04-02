Воровке не удалось остаться незамеченной: в Нижнем Тагиле кошелек вернулся к хозяйке (ФОТО)

Администратор, нажавшая кнопку тревоги, пояснила, что из окна подсобного помещения заметила подозрительную женщину, которая что-то достала из кошелька, который позже бросила в мусорный контейнер. Присмотревшись внимательнее, сотрудница увидела, как немолодая женщина пересчитывает купюры. Подозрительная особа была задержана на месте, вещественные доказательства изъяты.

Задержанную, на вопросы полицейских неустанно твердившую, что кошелек ей дала знакомая, доставили в отдел полиции № 16 для беседы с дежурным дознавателем, а сотрудники вневедомственной охраны предприняли попытки для установления потерпевшей. По словам старшего сержанта полиции Александра Шанаурина, полицейского отдела вневедомственной охраны, в кошельке лежали несколько банковских карт на одно и то же имя. Правоохранители предположили, что потерпевшая может работать где-то поблизости, ведь преступники, как правило, стараются как можно быстрее избавиться от ненужных улик. В первую очередь полицейские проверили медицинское училище, но там, выяснилось, нет такой сотрудницы. Тогда полицейские наведались в расположенное рядом с кафе административное здание. Охранник проверил списки всех сотрудников и подтвердил, что такой специалист работает в учреждении.

Фотографии предоставила пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле

45-летняя женщина оказалась дома и объяснила, что пропажу кошелька, в котором было около восьмиста рублей, обнаружила, когда стала собираться с работы домой. Женщина предположила, что кто-то вытащил кошелек из сумки, когда она отлучалась из кабинета. В полицию обращаться не стала, посчитав, что сама стала виновницей пропажи своего имущества, тем более это происходит уже не в первый раз. Женщина была очень удивлена, когда сотрудники полиции позвонили ей и сами приехали домой. Их сообщение о том, что подозреваемая в краже задержана, похищенное изъято и будет возвращено владелице, заставило испытать приятные чувства. Не раздумывая, женщина обратилась в отдел полиции, где дежурный принял заявление о краже.

Сотрудники полиции установили личность задержанной гражданки. Как оказалось, 60-летняя женщина ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за распитие спиртного и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, хулиганство и мелкие хищения. На этот раз дознанием отдела полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК Российской Федерации (Кража), женщине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Администратору кафе руководство ММУ МВД России «Нижнетагильское» выразило огромную благодарность за сознательность и активную гражданскую позицию. Хотелось бы, чтобы таких неравнодушных к чужой беде тагильчан было больше.