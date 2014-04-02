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Воровке не удалось остаться незамеченной: в Нижнем Тагиле кошелек вернулся к хозяйке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воровке не удалось остаться незамеченной: в Нижнем Тагиле кошелек вернулся к хозяйке (ФОТО)

2 апреля 2014, 14:50Происшествия
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