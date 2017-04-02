31-летний тагильчанин оскорбил и избил двух сотрудниц полиции
Житель Нижнего Тагила попадет под суд за оскорбление и применение насилия в отношении представителей полиции.
31-летний тагильчанин был остановлен в нетрезвом виде сотрудниками ППС, ими оказались две женщины – 46 и 24 лет. На сделанное замечание и предложение проследовать в отдел полиции мужчина стал грубо и нецензурно выражаться.
Когда к коллегам подъехали сотрудники ППС на служебном автомобиле, мужчина продолжил ругаться. Более того, он ударил сотрудниц правоохранительных органов, передает пресс-служба полиции региона.
Как оказалось, буйный тагильчанин уже не раз привлекался за административные правонарушения, мелкое хулиганство и порчу чужого имущества. Материалы дела будут направлены в суд.
Интересно, что в Нижнем Тагиле с начала 2017 года было возбуждено 10 уголовных производств, а в 2016 – 15 тагильчан были наказаны за подобное правонарушение.
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