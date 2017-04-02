Кусок крыши упал со здания в Екатеринбурге (ФОТО)
2 апреля 2017, 09:00Происшествия
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В минувшую субботу в Екатеринбурге по улице Мельковская обрушился кусок крыши.
Сюжеты: Екатеринбург
Это произошло в девятом часу утра над салоном красоты, на крыльце которого находилась женщина, работающая там уборщицей. Чудом её не задело, пишет E1.ru.
Представители управляющей компании, которая обслуживает это здание, огородили место ЧП лентой.
Ремонт крыши откладывается до понедельника, поскольку в управляющей организации выходной.
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Фото: E1.ru
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