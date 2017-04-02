Поход молодых екатеринбуржцев в баню закончился поножовщиной и убийством
2 апреля 2017, 13:05Происшествия
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26-летний житель Богдановича разыскивается полицией по подозрению в умышленном убийстве, произошедшем в бане в уральской столице.
Сюжеты: Екатеринбург
31 марта в одной из бань в Екатеринбурге, расположенной на Уралмаше, произошло ЧП. Компания молодых людей отдыхала в бане. В какой-то момент между товарищами произошел конфликт, перешедший в драку.
Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. У одного из участников конфликта оказался нож, которым он порезал двух человек. Один из них скончался от нанесенных ран, другого скорая помощь доставила в больницу.
Нападавший с места преступления скрылся. В настоящее время его личность установлена. Подозреваемый объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следствия, погибший был убит целенаправленно, а второй ранен – случайно, сообщает Е1.RU.
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