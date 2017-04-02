Припаркованная прямо на тротуаре в Екатеринбурге иномарка Kia Rio выгорела дотла (ФОТО)

В 05:17 2 апреля на пульт диспетчера экстренной службы поступил вызов: горел авто Kia Rio. На место пожара выехали шесть человек личного состава на двух машинах одной из пожарных частей МЧС Екатеринбурга.

Автомобиль находился под окнами многоэтажки прямо на тротуаре. Пожарные тушили огонь в течение 34 минут. В 05:51 возгорание было ликвидировано, но иномарка выгорела практически полностью.

Дознавателям придется выяснить причину и обстоятельства пожара, а также – установить сумму нанесенного материального ущерба. Кроме сгоревшей иномарки в данном месте стояли также другие автомобили, но их пожар не коснулся.

Следователи не исключают версию поджога из мести, сообщает «Московский комсомолец».