Труп мужчины шесть часов подряд пролежал у городской больницы в Екатеринбурге
2 апреля 2017, 09:15Происшествия
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В столице Урала порядка шести часов у одной из больниц пролежал труп мужчины. Об этом сообщают очевидцы.
Сюжеты: Екатеринбург
На лице мужчины были видны следы побоев, пишет E1.ru. Одна из местных жительница рассказала, что долгое время к мужчине никто не подходил.
Я приехала утром около восьми на работу, он лежит, во дворе больницы скорая, буквально только что приехал полк ППС, – рассказала читатель E1.RU Марина. – Я просто в шоке, все проходят мимо – и ничего!
В полиции заявили, что видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка.
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