Труп мужчины шесть часов подряд пролежал у городской больницы в Екатеринбурге

На лице мужчины были видны следы побоев, пишет E1.ru . Одна из местных жительница рассказала, что долгое время к мужчине никто не подходил.

Я приехала утром около восьми на работу, он лежит, во дворе больницы скорая, буквально только что приехал полк ППС, – рассказала читатель E1.RU Марина. – Я просто в шоке, все проходят мимо – и ничего!