2 иномарки столкнулись на перекрестке в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
2 апреля, 11:35ПроисшествияИрина Анисимова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ford Focus и Toyota столкнулись на перекрестке улиц Карла Маркса и Октябрьской революции. В утренней аварии сильно пострадал автомобиль Ford Focus, автомобиль Toyota после аварии оказался на тротуаре.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили очевидцы, ДТП случилось примерно в 9:30. 2 иномарки столкнулись прямо на перекрестке. Автомобиль Toyota вынесло на тротуар. У него смята правая сторона кузова.
Ford Focus имеет повреждения кузова спереди: разбит бампер, сколоты фары, отсутствует номерной знак. На проезжей части после аварии разбросаны осколки от разбитых транспортных средств.
По словам очевидцев, все участники аварии живы, ДТП обошлось без пострадавших.
Произошло ДТП Ford Focus и Toyota, оба водителя живы, с виду без травм рассказал прохожий.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По сведениям от очевидцев, на место ДТП были вызваны сотрудники ГИБДД. Оперативный комментарий от них получить пока не удалось.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей