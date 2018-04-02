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2 иномарки столкнулись на перекрестке в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
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2 иномарки столкнулись на перекрестке в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

2 апреля, 11:35ПроисшествияИрина Анисимова
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