Спасался от пожара: житель Екатеринбурга выпрыгнул с балкона горящей квартиры (ФОТО)

Вечером 31 марта в Екатеринбурге случился пожар по адресу ул. Заводская, 18. Загорелась квартира на втором этаже. По словам очевидцев, хозяин квартиры выбежал на балкон в горящей куртке и начал звать на помощь.

Находясь в шоковом состоянии, молодой человек решил выпрыгнуть с балкона. Под окном растянули плед, на который он и упал. На место выехала машина скорой помощи, пострадавшему поставили капельницу и госпитализировали в тяжелом состоянии в ожоговый центр.

На место направились 3 машины спецтехники и 13 пожарных, из здания были эвакуированы 10 человек, 7 из них – дети. Открытое возгорание удалось быстро ликвидировать, сообщает E1.ru. По словам знакомых пострадавшего, виновником пожара стал сам хозяин квартиры: молодой человек уснул с тлеющей сигаретой, из-за чего загорелся диван.

Фото: служба спасения «СОВА»