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Трое россиян пострадали при взрыве в ресторане Еревана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трое россиян пострадали при взрыве в ресторане Еревана

3 апреля, 00:30Происшествия
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