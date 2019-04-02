В Каменске-Уральском молодые люди устроили массовую драку из-за женщины
Борьба за дамское сердце вынудила молодых людей в возрасте от 19 до 21 года устроить массовую драку в Каменске-Уральском. В результате конфликта трое мужчин получили ножевые травмы различной степени тяжести, сообщает E1.
Массовая драка произошла 27 марта в районе улицы Гагарина, 2. Участниками стали 19-летний Илья (которого поддерживали родственники) и группа из 15-ти человек. Причиной конфликта стала 38-летняя местная жительница, которая, как сообщают очевидцы драки, не могла выбрать кавалера. В момент драки, по информации полиции, 19-летний Илья достал нож и пока размахивал им, успел ранить трёх человек.
На данный момент один потерпевший по-прежнему находится в больнице, а двое других продолжают курс лечения амбулаторно,сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В отношении активных участников конфликта возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По результатам расследования будут приняты соответствующие процессуальные действия.