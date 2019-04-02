В Каменске-Уральском молодые люди устроили массовую драку из-за женщины

Массовая драка произошла 27 марта в районе улицы Гагарина, 2. Участниками стали 19-летний Илья (которого поддерживали родственники) и группа из 15-ти человек. Причиной конфликта стала 38-летняя местная жительница, которая, как сообщают очевидцы драки, не могла выбрать кавалера. В момент драки, по информации полиции, 19-летний Илья достал нож и пока размахивал им, успел ранить трёх человек.