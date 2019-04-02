В суде объяснили отказ в рассмотрении дела хоккеиста Чумарина присяжными

Как пояснили в суде, Хазипов не изъявлял желания о рассмотрении дела присяжными ни во время предварительного следствия, ни сразу после подписания СК обвинительного заключения - именно эти временные сроки установлены законом.

В итоге Самат Хазипов заявил, что не доверяет суду, и вновь попросил отвод Станислава Татаренко. После небольшого перерыва судья ответил отказом и на это заявление подсудимого.

Напомним, по версии следствия, Самат Хазипов ударил ножом хоккеиста после ссоры в кафе «Девичья башня» 2 июля 2017 года. От этого удара Александр Чумарин скончался. Подсудимый вместе с товарищем погрузили хоккеиста в машину, а затем скинули в карьер. Тела Чумарина до сих пор не нашли - поисками занимались не только силовики, но и волонтёры. Обследовались дно Нижнетагильского пруда и карьера шахты «Магнетитовая». Самат Хазипов вину не признаёт, от своих первых признательных показаний отказывается. Товарищ подсудимого проходит по делу свидетелем.