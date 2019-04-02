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В суде объяснили отказ в рассмотрении дела хоккеиста Чумарина присяжными
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В суде объяснили отказ в рассмотрении дела хоккеиста Чумарина присяжными

Сегодня, 17:30ПроисшествияФото: группа поиска Александра Чумарина
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