Названа предварительная версия возгорания автомобиля минувшей ночью в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:34ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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По предварительной информации, причиной возгорания автомобиля «Фольксваген Амарок» в Нижнем Тагиле является поджог, сообщает отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, инцидент произошел на улице Учительская, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 4:39. Поврежден моторный отсек транспортного средства.
Один из жильцов дома услышал громкий хлопок, выглянул во двор и увидел горящий автомобиль. По его словам, от машины убегал какой-то человек. При осмотре места инцидента найдена пластиковая бутылка из-под бензина.
По факту пожара дознаватели проводят проверку. В конце марта в Нижнем Тагиле в ночные часы сгорели еще три автомобиля.
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