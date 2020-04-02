Названа предварительная версия возгорания автомобиля минувшей ночью в Нижнем Тагиле

Напомним, инцидент произошел на улице Учительская, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 4:39. Поврежден моторный отсек транспортного средства.

Один из жильцов дома услышал громкий хлопок, выглянул во двор и увидел горящий автомобиль. По его словам, от машины убегал какой-то человек. При осмотре места инцидента найдена пластиковая бутылка из-под бензина.