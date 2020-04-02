Пропавший в прошлом году тагильчанин Егор Алерборн найден мертвым

Тело тагильчанина обнаружено недалеко от «Демидовской дачи» на берегу Тагильского пруда. Труп заметил сторож детского центра «Парус». Мужчина позвонил в дежурную часть. На место выезжали следователи и оперативники. Тело направлено на судмедэкспертизу.

Напомним, молодой человек пропал 9 ноября в районе ГДДЮТ. Тогда правоохранители предположили, что он мог утонуть. Судя по записям с камер наблюдения, в тот вечер Егор был пьян — он шел по улице сильно шатаясь. Водолазы обследовали участок пруда, где мог утонуть тагильчанин. Однако тело так и не удалось найти.