В Москве умер 39-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом
Вчера, 23:41ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Москве умер 39-летний мужчина с коронавирусом, пишет «Вечерняя Москва».
Сюжеты: Коронавирус
Заболевший мужчина на протяжении трех дней находился на искусственной вентиляции легких. У него наблюдались тахикардия, полиорганная недостаточность и некоторые другие заболевания. Также сообщается, что у умершего была двусторонняя пневмония.
Всего в России зарегистрировано 3 548 человек с коронавирусом, 30 человек умерли, более 200 выздоровели. В Свердловской области инфицированы 33 человека.
Карта распространения коронавируса в России
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