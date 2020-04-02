В Нижнем Тагиле минувшей ночью сгорела иномарка

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«Фольксваген Амарок» горел минувшей ночью в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре на улице Учительской поступило на пульт диспетчера в 4.39, горел автомобиль марки «Фольксваген Амарок». Площадь пожара составила два квадратных метра. Поврежден моторный отсек транспортного средства.
На место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники. Огонь потушен за две минуты.
Напомним, в период с 25 по 26 марта в Нижнем Тагиле сгорели три автомобиля. Возгорания случились в ночное время.
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