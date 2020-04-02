В Серове работник торгующего древесиной предприятия лишился руки
Сегодня, 14:15ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Серове прокуратура проводит проверку по факту инцидента с ампутацией руки у рабочего предприятия по продаже древесины, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, 1 апреля на ООО «Лесной Урал Сбыт» при установке контейнера из полипропилена с топливными гранулами из древесины конечность 51-летнего рабочего попала в грейферный захват перегружателя, что привело к травматической ампутации кисти левой руки.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства по охране труда, а также по результатам судмедэкспертизы установлена степень вреда здоровью рабочего.
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