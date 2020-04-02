В Серове работник торгующего древесиной предприятия лишился руки

Установлено, 1 апреля на ООО «Лесной Урал Сбыт» при установке контейнера из полипропилена с топливными гранулами из древесины конечность 51-летнего рабочего попала в грейферный захват перегружателя, что привело к травматической ампутации кисти левой руки.