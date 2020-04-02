В Тагиле жители многоквартирника уже год пытаются выгнать из подъезда бездомного

По словам местной жительницы Юлии Мевшая, бездомного зовут Михаил, на лестничной клетке, где он живёт, всегда много мусора, поскольку уборщица отказывается убирать это место. Жильцы говорят, что поселился он там в прошлом году, справляет нужду в мусоропровод и периодически находится в состоянии опьянения. Выгнать мужчину собственными силами жильцам не удаётся, Михаил всегда возвращается.

Иногда пройти к мусоропроводу невозможно. Он притаскивал матрас и очень комфортно жил. Потом соседи выбросили. Однажды он мне сказал, что скоро уйдет. Решает свои проблемы, это было осенью,рассказывает Юлия Мевшая.

В подъезде дома на улице Бобкова в Нижнем Тагиле уже год живёт бездомный Фото: TagilCIty.ru

Жильцы также пытались пожаловаться в УК ООО «Управляющая компания Дзержинского района», однако, по их словам, там жалобу официально не приняли и посоветовали обратиться в полицию. Также была отправлена жалоба в Роспотребнадзор.

Сегодня Роспотребнадзор тоже мне ответ прислали. Они мою жалобу отправили в отдел полиции,говорит жительница.

Юлия Мевшая также неоднократно писала заявления в городской контроль администрации города, последняя датирована 25 марта, а исполнителем значится начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Сараев. Тот признал, что подобная жалоба приходила в мэрию уже по меньшей мере пять раз.

Каждый раз мы передавали заявление в полицию. Они его каждый раз забирают, протокол составляют и отпускают, так как задерживать нет оснований. И он возвращается,объяснил Олег Сараев.

По словам чиновника, к бездомному применяются все законные меры воздействия, однако это не помогает.

Жильцы рассказывают, что и сами неоднократно обращались в 17-й отдел полиции, но результат был такой же.

Все отправляют в полицию. А полиция говорит, что насильно не могут вечно у себя его держать. Замкнутый круг,говорит Юлия Мевшая.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru пояснили, что этот бездомный мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе и за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, и даже отбывал административный арест. Однако иных оснований для привлечения его к ответственности у полиции нет.