Баллоны с газом отпали от силы удара: два авто и ГАЗель столкнулись в Нижнем Тагиле

Баллоны с газом отпали от силы удара: два авто и ГАЗель столкнулись в Нижнем Тагиле
Вчера, 23:16ПроисшествияФото: pozharn_poroh в Instagram
Во время аварии с двумя иномарками и пассажирской ГАЗелью на улице Алтайской в Нижнем Тагиле от силы удара отвалились баллоны с газом.

Инцидент произошел 2 марта, около 21.30. Столкнулись ГАЗель, «Шкода Кодиак» и «Рено Дастер». На фотографиях с места событий видно, что пассажирская ГАЗель покрыта грязью: номерной знак практически невозможно различить. Можно предположить, что она находилась в левом ряду и планировала поворачивать, но грязь помешала водителю следующего авто увидеть, что у ГАЗели включен указатель поворота. Из-за этого он врезался в транспортное средство. На фото заметно, что один из газовых баллонов оказался под легковушкой, а другой укатился на другую сторону дороги.

В результате «Шкода» получила сильные повреждения передней части. У нее «разворотило» капот, из-за чего часть механизмов вывалилась на дорогу. Также повреждены лобовое стекло и дверь со стороны водителя.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и спасатели, рассказал TagilCity.гu один из свидетелей происходящего.

Фото:pozharn_poroh в Instagram

Факт ДТП редакции подтвердили в ГИБДД Нижнего Тагила. Однако помощь пожарных не потребовалась.

Возгорания или взрыва не было. Просто из-за столкновения отвалилось оборудование. С этой целью, на всякий случай, были вызваны сотрудники МЧС,рассказали TagilCity.ru в ГИБДД.

В аварии обошлось без пострадавших.

Фото:Анна Ушакова

Напомним, 1 апреля иномарка врезалась в забор на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. Позже стало известно, что водитель не справился с управлением.

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