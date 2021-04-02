Без отопления и воды замерзают жители Новой Кушвы в Нижнем Тагиле

Без отопления и воды замерзают жители Новой Кушвы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Более 20 домов на Новой Кушве в Нижнем Тагиле остались без водоснабжения. Из-за этого невозможна работа газовых котлов, обогревающих дом.

Причиной происшествия стал прорыв старого водопровода. Это случается уже не впервые. Уже неделю жители сидят дома без отопления и водоснабжения.

Набираем воду во флягу, по-старинке. Из неё умываемся и пьем. Из крана только шипение. «Водоканалу» только исправно платим, а обслуживаем всё самостоятельно, рассказала телекомпании ОТВ местная жительница.

Ночью жильцам приходится спать в одежде и под несколькими одеялами. Пенсионеры жалуются, что замерзают. Ранее местное население самостоятельно ремонтировало трубы. Люди скидывались и нанимали специалиста. Но в настоящий момент, возле трубопровода проложен электрический кабель. Жильцы боятся вмешиваться в конструкцию, чтобы не оплачивать еще и этот дорогостоящий ремонт.

Вопрос решается в мэрии. Так как водопровод был построен хозяйственным способом, он является собственностью всех жильцов.

Мы знаем о плачевном состоянии водопровода. Сейчас просчитывается стоимость ремонта. Рассматривается вариант укладки нового, рассказал глава Тагилстроевского района Денис Парамонов.

Жильцы направили официальный запрос в администрацию города, но ответ пока не получили. Они рассматривают все варианты действий и готовы обратиться в суд.

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Нижний Тагил
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