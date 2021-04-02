Без отопления и воды замерзают жители Новой Кушвы в Нижнем Тагиле

Ночью жильцам приходится спать в одежде и под несколькими одеялами. Пенсионеры жалуются, что замерзают. Ранее местное население самостоятельно ремонтировало трубы. Люди скидывались и нанимали специалиста. Но в настоящий момент, возле трубопровода проложен электрический кабель. Жильцы боятся вмешиваться в конструкцию, чтобы не оплачивать еще и этот дорогостоящий ремонт.