Две мошенницы выкрали из квартиры пенсионерки 90 тысяч рублей под Первоуральском

Две мошенницы выкрали из квартиры пенсионерки 90 тысяч рублей под Первоуральском
Сегодня, 21:24ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Две мошенницы вынесли из квартиры 87-летней женщины 90 тысяч рублей под Первоуральском, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам пострадавшей, в тот день она вернулась из церкви. В этот момент в квартиру позвонили. На пороге пенсионерка увидела незнакомую женщину, которая после разговора под надуманным предлогом зашла в помещение. Отмечается, что на протяжении всего времени она делала пометки в ежедневнике.

Вскоре в другой комнате зазвонил телефон. Когда пенсионерка ушла отвечать, она увидела в спальне другую неизвестную. После этого женщины сбежали, а екатеринбурженка решила проверить накопленные сбережения и обнаружила, что они пропали. В полиции было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).

Напомним, телефонные мошенники похитили после 350 тысяч рублей у 75-летней жительнице Екатеринбурга. Они пообещали вернуть деньги, которые она когда-то вложила в компанию Сергея Мавроди АО «МММ».

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