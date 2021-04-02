Две мошенницы выкрали из квартиры пенсионерки 90 тысяч рублей под Первоуральском

По словам пострадавшей, в тот день она вернулась из церкви. В этот момент в квартиру позвонили. На пороге пенсионерка увидела незнакомую женщину, которая после разговора под надуманным предлогом зашла в помещение. Отмечается, что на протяжении всего времени она делала пометки в ежедневнике.
Вскоре в другой комнате зазвонил телефон. Когда пенсионерка ушла отвечать, она увидела в спальне другую неизвестную. После этого женщины сбежали, а екатеринбурженка решила проверить накопленные сбережения и обнаружила, что они пропали. В полиции было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).
Напомним, телефонные мошенники похитили после 350 тысяч рублей у 75-летней жительнице Екатеринбурга. Они пообещали вернуть деньги, которые она когда-то вложила в компанию Сергея Мавроди АО «МММ».