Две мошенницы выкрали из квартиры пенсионерки 90 тысяч рублей под Первоуральском

По словам пострадавшей, в тот день она вернулась из церкви. В этот момент в квартиру позвонили. На пороге пенсионерка увидела незнакомую женщину, которая после разговора под надуманным предлогом зашла в помещение. Отмечается, что на протяжении всего времени она делала пометки в ежедневнике.