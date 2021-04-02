Двум девушкам с Урала за кражу духов в Кольцово грозит до двух лет заключения

В аэропорту Кольцово две девушки, пока ждали рейс из Екатеринбурга в Сочи, украли из магазина духи.

Подозреваемыми стали 22-летняя жительница Новосибирской области и 30-летняя екатеринбурженка. После возвращения из отпуска, они были задержаны транспортной полицией, сообщает Е1. Ожидая посадки на самолет, девушки зашли в один из магазинов, находящихся в здании аэропорта, и не заплатив, взяли элитный парфюм. Перед кражей, одна из девушек сорвала защитную наклейку с упаковки и отдала подруге. Предмет кражи был спрятан во внутренний карман верхней одежды, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО. девушки в магазине Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО Стоимость кражи оценена в четыре тысячи рублей. Менеджеры, заметив пропажу, обратились в транспортную полицию. Правоохранительные органы вычислив подозреваемых, задержали воровок по возвращении. В отношении девушек возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

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