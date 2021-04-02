Из-за сотен сгоревших заживо животных в Екатеринбурге прокуратура проведет проверку

Сегодня, 10:03ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проведет проверку по факту сообщений в СМИ о гибели животных, сообщает пресс-служба ведомства.
Для этого будут привлечены сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.
Совместно со специалистами территориального Россельхознадзора будет дана правовая оценка по соблюдению закона в сфере ветеринарии, а также охраны природного мира. По результатам будут приняты меры реагирования.
Напомним, происшествие случилось 1 апреля. Во время пожара на складе на улице Завокзальная, 31А в Екатеринбурге погибли сотни животных. Оказалось, что по данному адресу располагался подпольный террариум, где содержались экзотические виды животных. Пожар возник из-за загоревшейся текстильной продукции.