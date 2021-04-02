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Из-за сотен сгоревших заживо животных в Екатеринбурге прокуратура проведет проверку

Из-за массовой гибели животных при пожаре в террариуме Екатеринбурга прокуратура организовала проверку.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проведет проверку по факту сообщений в СМИ о гибели животных, сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого будут привлечены сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.

Совместно со специалистами территориального Россельхознадзора будет дана правовая оценка по соблюдению закона в сфере ветеринарии, а также охраны природного мира. По результатам будут приняты меры реагирования.

Напомним, происшествие случилось 1 апреля. Во время пожара на складе на улице Завокзальная, 31А в Екатеринбурге погибли сотни животных. Оказалось, что по данному адресу располагался подпольный террариум, где содержались экзотические виды животных. Пожар возник из-за загоревшейся текстильной продукции.

Сюжеты:
Екатеринбург
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