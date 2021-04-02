Кот застрял в вытяжке магазина в Екатеринбурге

Кот застрял в вентиляторе-теплообменнике и просидел там два дня. Инцидент произошел в одном из магазинов Екатеринбурга.

Очевидцы попросили помощи у зоозащитников 29 марта. Они рассказали, что за решеткой вытяжки сидит кот и не может вылезти. Некоторые предположили, что он упал с балкона или окна верхних этажей, пишет E1. Спасатели, прибывшие на место, попробовали найти лазейку, чтобы поникнуть внутрь, однако такой возможности не оказалось. Они обратились к администрации магазина, но у работников ключей не оказалось. Потребовалось отправить запрос в сервисную компанию. По словам зоозащитника Евгения Зенкова, в результате присоединившись к решетке монтажным карабином, спасатели пошевелили замок. Оказалось, что он открыт. После освобождения животного зоозащитники опросили жителей дома в поисках хозяев, но никто животное не терял. Теперь кот находится в приюте.

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