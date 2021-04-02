«Машина вхлам»: иномарка снесла забор в ДТП на Космонавтов в Нижнем Тагиле

«Машина вхлам»: иномарка снесла забор в ДТП на Космонавтов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:12ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Иномарка врезалась в забор на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. На месте работает эвакуатор. Вокруг валяются обломки.

Происшествие случилось у дома № 12 на улице Космонавтов. Серый Opel снес два пролета ограждения.

Машина вхлам. Рядом всё засыпано обломками, рассказала TagilCity.ru очевидица.

Фото:TagilCity.ru

В настоящий момент у места происшествия стоит эвакуатор. Стоявший рядом мужчина поделился, что иномарку «подрезали». Также он сообщил, что никто не пострадал в ДТП.

На фотографиях у Opel повреждены передняя и задняя часть автомобиля, замятия на левых дверях, с правой стороны из-за деформации отошла передняя дверь, разбито стекло задней двери.

Рядом на траве лежат бампер и два погнутых пролета забора.

Фото:TagilCity.ru

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в пресс-службу ГИБДД. На момент публикации ответ не был получен.

Напомним, 31 марта водитель Hyundai врезался в столб в Екатеринбурге. Мужчина погиб на месте происшествия. По словам очевидцев, в кармане у управлявшего иномаркой была бутылка водки.

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