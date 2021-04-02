Подозреваемого в ДТП с тяжкими последствиями разыскивают в Свердловской области

Ночью 12 июня 2019 года мужчина, управляя автомашиной «Фольксваген Таурег», в нарушение ПДД, двигаясь по улице Шефской со стороны улицы Совхозной в Екатеринбурге, выехал на перекресток с проспектом Космонавтов и улицей Бакинских Комиссаров на запрещающий сигнал светофора. Там автомобиль столкнулся с автомашиной «Шевроле Круз», которая двигалась на зеленый свет.