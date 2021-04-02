После ДТП с 5 детьми в Первоуральске Следственный комитет проводит проверку

После ДТП с 5 детьми в Первоуральске Следственный комитет проводит проверку
Сегодня, 16:26ПроисшествияФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
По факту ДТП с 5 детьми, которое произошло 1 апреля в Первоуральске, в региональном Следственном комитете проводят доследственную проверку. Специалистам предстоит выяснить, почему школьники на организованное внешкольное мероприятие направились на частном транспорте.

Органами СКР в городе Полевской проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с несколькими детьми.

Напомним, днем 1 апреля в Полевском произошла авария, участниками которой стали 7 человек: 5 школьников, мама одной из них, а также классный руководитель. Компания направлялась в городской Центр развития творчества на интеллектуальную игру.

Следователями предварительно установлено, что 35-летняя женщина-водитель, находясь за рулем минивэна, не справилась с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части в кювет.

После произошедшего, для установления наличия возможных повреждений, все участники данного происшествия были доставлены в медучерждение. По итогам осмотра была госпитализирована одна учащаяся. Сейчас ей оказывается необходимая помощь, её жизни и здоровью, по имеющимся сведениям, ничто не угрожает. Остальные участники данного происшествия (все они на момент случившегося были пристёгнуты ремнями безопасности) после медицинского осмотра отпущены по домам,рассказали подробности в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сотрудникам СКР в рамках проверки предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

В том числе выяснить, по каким причинам на организованное внешкольное мероприятие дети и учитель направились на частном транспорте одной из родительниц.

В результате соответствующей экспертизы будет определена степень тяжести вреда пострадавшей девочки. Как отметили в СКР, по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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