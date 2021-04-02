Расследующий дело о «кладбищенской мафии» журналист избит в Екатеринбурге

Расследующий дело о «кладбищенской мафии» журналист избит в Екатеринбурге
Сегодня, 20:15ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Журналиста издания «Ермак-Медиа» Александра Агафонова, который писал расследования дела о незаконном бизнесе «кладбищенской мафии», избили в Екатеринбурге.

Происшествие случилось вечером 1 апреля. Журналист рассказал, что к нему со спины подошли двое неизвестных и начали бить его по голове твердым предметом. В результате нападения Александр получил закрытую черепно-мозговую травму, которая оказалась усложнена большой кровопотерей.

Ранее на Александра Агафонова уже было организовано нападение на Окружном кладбище, сообщает «Ермак-Медиа».

На данный момент молодой человек написал заявление в полицию. Назначена проверка, во время которой будут отработаны различные версии случившегося, рассказал Znak глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в начале марта корреспондент уральской редакции ИА Regnum Дмитрий Красноухов заявил о том, что его пытались похитить трое неизвестных.

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Екатеринбург
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