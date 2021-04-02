Разбойное нападение на подростка по горячим следам раскрыто в Нижнем Тагиле

Разбойное нападение на подростка в подъезде раскрыли по горячим следам оперативники в Нижнем Тагиле. 47-летний мужчина, угрожая ножом 11-летнему ребенку, похитил у него сотовый телефон.

По подозрению в совершении преступления в отношении несовершеннолетнего задержан 47-летний ранее неоднократно судимый житель Ленинского района Нижнего Тагила. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», сообщение о преступлении поступило накануне днем в дежурную часть отдела полиции № 16. Звонившая женщина рассказала, что неизвестный мужчина, находясь в подъезде дома по улице Циолковского, 13, угрожая ножом ее 11-летнему сыну, похитил сотовый телефон. Сотрудники полиции, выехавшие в составе следственно-оперативной группы, выяснили, что когда ребенок шел домой из ближайшего магазина, за ним следом зашел взрослый незнакомый мужчина. Под угрозой предмета, похожего на нож, он забрал два сотовых телефона, рассказали подробности преступления в полиции. Найти злоумышленника сыщикам удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Стражи правопорядка выяснили, что в тот момент, когда подросток расплачивался на кассе, рядом находился мужчина в синей куртке с капюшоном, бордовой вязаной шапке и черной защитной маске, очень похожий на подозреваемого по описанию подростка. Нападавшего удалось оперативно установить и разыскать, ведь он не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Оказалось, что мужчина проживает в соседнем доме с тем, где произошло нападение на подростка. При задержании подозреваемого и личном досмотре оперативники изъяли у него сверток с предположительно наркотическим веществом. Оно направлено на исследование. В МВД отметили, что последний раз тагильчанин был осужден в 2007 году за совершение убийства и краж. Освободился из мест лишения свободы он только в прошлом году. В данный момент подозреваемый находится под стражей. За разбойное нападение ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как отметили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила, похищенные средства связи нашли оперативники. Они были возвращены мальчику и его маме.

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