Родители пожаловались на котлеты с сырым фаршем в школьной столовой Екатеринбурга

Родители утверждают, что котлетами с сырым фаршем накормили детей в школе № 29 Екатеринбурга. На качество питания школьники им жалуются постоянно. Теперь в столовую придут попробовать обеды чиновники и сами родители.

Родители учащихся школы № 29 города Екатеринбурга возмутились качеством обедов. Как утверждает отец десятиклассника, детям подали недоготовленное блюдо. Блюдо, которое подали школьникам, — это ежики из говядины. Готовили его в машине под названием пароконвектомат. И технология не была нарушена. Иногда бывает, что говядина остается красной. Эти ежики не были сырыми. Учителя школы опросили учеников, большинство из них сказали, что обед им понравился. Все зависит от вкусовых предпочтений, прокомментировали корреспонденту Е1 в пресс-службе городского департамента образования. Однако родители отмечают, что на качество питания в школьной столовой дети жалуются не в первый раз. Дегустировать блюда, которыми кормят учащихся екатеринбургской школы, завтра придут родители и сами чиновники. Напомним, в середине марта девять учащихся школы в поселке Сосьва заболели острой кишечной инфекцией. В связи с инцидентов прокуратурой организована проверка. У девяти школьников в уральском посёлке выявлена кишечная инфекция

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter