Склад с тысячами бутылок контрафактного пива накрыли полицейские в Екатеринбурге

Склад с тысячами бутылок контрафактного пива накрыли полицейские в Екатеринбурге
Сегодня, 19:37ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Склад, в котором хранилось около 4 500 нелицензированных бутылок пива из Казахстана, обнаружили полицейские в Екатеринбурге. Павильон находился на «КОРе».

Эта продукция не была внесена в систему ЕГАИС, также на нее не было товарно-транспортных документов,рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что изъятие алкоголя прошло в рамках операции «Контрафакт». Ее организуют сотрудники управления по регулированию алкогольного рынка совместно с полицейскими из отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка.

На данный момент изъятая продукция направлена на ответхранение.

Напомним, уральские таможенники задержали контрафактной и немаркированной одежды на 25 миллионов рублей. Нелегальная продукция перевозилась из Казахстана в Екатеринбург.

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