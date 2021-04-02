Склад с тысячами бутылок контрафактного пива накрыли полицейские в Екатеринбурге

Эта продукция не была внесена в систему ЕГАИС, также на нее не было товарно-транспортных документов,рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый с ситуацией источник.
Отмечается, что изъятие алкоголя прошло в рамках операции «Контрафакт». Ее организуют сотрудники управления по регулированию алкогольного рынка совместно с полицейскими из отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка.
На данный момент изъятая продукция направлена на ответхранение.
Напомним, уральские таможенники задержали контрафактной и немаркированной одежды на 25 миллионов рублей. Нелегальная продукция перевозилась из Казахстана в Екатеринбург.