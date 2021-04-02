Стали известны подробности ДТП со снесшей забор иномаркой на Вые в Нижнем Тагиле

Мужчина не справился с управлением и врезался в забор на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло в 7.00 у дома на улице Космонавтов, 12. Мужчина 1978 года рождения за рулем автомобиля Opel не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением. В транспортном средстве находился один на момент аварии. Стаж вождения мужчины 23 года. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. Был трезвым, рассказали в ГИБДД. Водитель объяснил сотрудникам полиции, что во время движения его автомобиль развернуло на дороге. Напомним, ранее сообщалось, что иномарка снесла два пролета забора. Обе части заграждения деформировались и валялись на траве. Также вокруг места происшествия были разбросаны обломки автомобиля и бампер. У машины были повреждения со всех сторон. Разбито заднее стекло, помяты двери. «Машина вхлам»: иномарка снесла забор в ДТП на Космонавтов в Нижнем Тагиле

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