Стали известны подробности ДТП со снесшей забор иномаркой на Вые в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности ДТП со снесшей забор иномаркой на Вые в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:46ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Мужчина не справился с управлением и врезался в забор на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло в 7.00 у дома на улице Космонавтов, 12. Мужчина 1978 года рождения за рулем автомобиля Opel не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением. В транспортном средстве находился один на момент аварии.

Стаж вождения мужчины 23 года. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. Был трезвым, рассказали в ГИБДД.

Водитель объяснил сотрудникам полиции, что во время движения его автомобиль развернуло на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что иномарка снесла два пролета забора. Обе части заграждения деформировались и валялись на траве. Также вокруг места происшествия были разбросаны обломки автомобиля и бампер. У машины были повреждения со всех сторон. Разбито заднее стекло, помяты двери.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
КосмонавтовдтпГИБДДВыяподробностиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы