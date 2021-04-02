Столовую в школе Екатеринбурга после публикации СМИ проверит прокуратура

Прокуратура Верх-Исетского района города Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ о нарушении требований законодательства при организации питания в городской школе № 29.
Согласно публикации СМИ, в екатеринбургской школе родителей учащихся «возмутило» качество приготовленных блюд, что поставило под сомнение соблюдение технологии их приготовления. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению федерального законодательства, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также специалисты ведомства проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства работниками школьной столовой и руководством образовательного учреждения.
Меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, будут приняты при наличии оснований.
Напомним, 2 апреля родители пожаловались на котлеты с сырым фаршем в столовой екатеринбургской школы. Тем временем, в городском департаменте образования уверяют, чтотехнология приготовления блюда не была нарушена.