Столовую в школе Екатеринбурга после публикации СМИ проверит прокуратура

Прокуратура проверит столовую на нарушения законодательства при организации питания детей в школе № 29 Екатеринбурга после публикации СМИ.

Прокуратура Верх-Исетского района города Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ о нарушении требований законодательства при организации питания в городской школе № 29. Согласно публикации СМИ, в екатеринбургской школе родителей учащихся «возмутило» качество приготовленных блюд, что поставило под сомнение соблюдение технологии их приготовления. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению федерального законодательства, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Также специалисты ведомства проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства работниками школьной столовой и руководством образовательного учреждения. Меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, будут приняты при наличии оснований. Напомним, 2 апреля родители пожаловались на котлеты с сырым фаршем в столовой екатеринбургской школы. Тем временем, в городском департаменте образования уверяют, чтотехнология приготовления блюда не была нарушена. Родители пожаловались на котлеты с сырым фаршем в школьной столовой Екатеринбурга

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