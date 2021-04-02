Столовую в школе Екатеринбурга после публикации СМИ проверит прокуратура

Столовую в школе Екатеринбурга после публикации СМИ проверит прокуратура
Сегодня, 21:58ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Прокуратура проверит столовую на нарушения законодательства при организации питания детей в школе № 29 Екатеринбурга после публикации СМИ.

Прокуратура Верх-Исетского района города Екатеринбурга организовала проверку по сообщению СМИ о нарушении требований законодательства при организации питания в городской школе № 29.

Согласно публикации СМИ, в екатеринбургской школе родителей учащихся «возмутило» качество приготовленных блюд, что поставило под сомнение соблюдение технологии их приготовления. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению федерального законодательства, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также специалисты ведомства проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства работниками школьной столовой и руководством образовательного учреждения.

Меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, будут приняты при наличии оснований.

Напомним, 2 апреля родители пожаловались на котлеты с сырым фаршем в столовой екатеринбургской школы. Тем временем, в городском департаменте образования уверяют, чтотехнология приготовления блюда не была нарушена.

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Екатеринбург
прокуратураобществообразование
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